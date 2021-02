OZ-Kolumne von Rügen: Fischbrötchen statt Thermoskanne

Rügen

Zugegeben: im Winter auf der Insel Rügen nach einer Wanderung spontan irgendwo einzukehren, war auch schon vor Corona-Zeiten vielerorts aussichtslos. Je entlegener von aussichtsreichem Publikumsverkehr, desto wahrscheinlicher war es, dass die Schotten des Lokals dicht waren. Die kalte Jahreszeit nutzten viele gastronomische Einrichtungen schon immer für wohlverdiente Betriebsferien. Die verbliebenen Plätze waren bekannt und begehrt, denn nach einem ausgedehnten Fußmarsch entlang der Strandpromenade oder einer Radtour durch die Natur waren eine Fischsuppe, ein Stück Kuchen oder ein Eisbecher genau die richtige Belohnung.

In Corona-Zeiten fehlt so ein Ziel. Bei jedem Ausflug heißt es stattdessen: Picknickkörbchen packen. Ich habe mir mittlerweile schon eine größere Thermoskanne zugelegt. Aber nun möchte ich bald endlich wieder frische Fischbrötchen oder einen Milchkaffee in der Sonne genießen.

Und das separate Sitzen am Strand oder auf einer Bank ist auf Dauer auch deutlich weniger unterhaltsam, als mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren – und wenn es nur mit Blicken ist.

Von Gerit Herold