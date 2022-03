OZ-Kolumne von Rügen: Gehstöcke und Infusionen für die Ukrainer

Sassnitz

Die Hilfe für die Menschen in der Ukraine nimmt auf Rügen richtig Fahrt auf. In diesen Stunden macht sich ein Konvoi von Rügen in Richtung ukrainisch-polnische Grenze auf den Weg. Mit dabei sind neben den Hilfsgütern wie Nahrung, Windeln und Schlafsäcken von Privatpersonen auch wichtige Dinge für die medizinische Versorgung.

Eine große Unterstützung kam von der Ambulanten Pflege Undine aus Sassnitz. Unter anderem 130 Feuerlöscher, die zwar das Schutzsiegel nicht mehr bekommen haben, aber noch voll funktionsfähig sind. Dazu Rollatoren, Gehstöcke, Medikamente und Infusionen.

„Wir können mit den Sachen zwei Lkws befüllen. Ich bin so gerührt von meinen Angestellten, die sich für diese Hilfe so ins Zeug legen“, sagt die Leiterin Undine Auras. Die Hilfe lenke von dem ab, was gerade in der Ukraine passiert. Sie berichtet auch von älteren Bewohnern, die in ihren Häusern betreut werden. „Sie haben geweint, weil sie sich durch die aktuelle Lage an ihre eigene Flucht von damals erinnert haben“, sagt sie.

Von Mathias Otto, mathias.otto@ostsee-zeitung.de