OZ-Kolumne von Rügen: Gemeinsames Müllsammeln

Rügen

Rügens größtes Pfund ist die Natur. Doch leider schmeißen achtlose Zeitgenossen allzu oft ihren Abfall einfach in die Landschaft. Das sieht nicht nur unschön aus, das ist auch schlecht für die Umwelt. Wer einen Spaziergang im Naturschutzgebiet mit einer guten Tat verbinden will, sollte dem Aufruf des Biosphärenreservates folgen. Die Mitarbeiter laden unter dem Motto „Gemeinsam etwas bewegen“ Einheimische und Gäste am 26. März zum gemeinsamen Frühjahrsputz ein.

In der Zeit von 9 bis 12 Uhr sollen die Naturschutzgebiete von Müll und Unrat befreit werden. Die Aktionen starten in den Naturschutzgebieten Granitz, Goor, Zicker Berge und Göhrener Nordperd. Die Treffpunkte sind: Badehaus Goor in Lauerbach, Parkplatz Klünderberg in Binz, altes Forsthaus in Blieschow, CJD-Schule in Sellin, Pension „Strandhaus 1“ in Göhren, Gaststätte „Taun Höft“ in Groß Zicker und Parkplatz in Gager. Müllsäcke stehen bereit, die Entsorgung des gesammelten Mülls übernehmen die Kurverwaltungen der Gemeinden.

Von Gerit Herold