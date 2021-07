OZ-Kolumne von Rügen: Große Kunst im kleinen Dorf 

Kasnevitz

Voller Begeisterung wurde im kleinen Dorf Kasnevitz, quasi der Vorort der Stadt Putbus, das alte Feuerwehrhaus zum Dorfgemeinschaftshaus umgestaltet. Seit Juni ist es fertig und bereit für Veranstaltungen jeglicher Art.

Auch wenn es doch etwas abgelegen an der alten Bäderstraße liegt, kommen täglich trotzdem viele Besucher vorbei. So auch Dorothea Konrad aus Sachsen. Die Urlauberin aus Kreischa entdeckte das Haus, kam dabei ins Schwärmen und schrieb einen Leserbrief. Kürzlich war sie Zuschauerin, als die Mono-Oper „Das Tagebuch der Anne Frank“ aufgeführt wurde.

Die junge Sopranistin Jakoba Arekhi habe eine so hinreißende Anne Frank gegeben und sei auch von Äußeren so identisch, dass sie fast meinte, Anne Frank selbst vor sich zu haben. „Die engagierten Macher haben in den Monaten Juli und August jeweils freitags in der St. Jakob Kirche Kasnevitz weitere Konzerte geplant. Ein Besuch lohnt sich. Dem Team ein herzliches Dankeschön für ihren ehrenamtlichen Einsatz und ich wünsche ihnen viele begeisterte Zuhörer“, so die Urlauberin.

Von Mathias Otto