OZ-Kolumne von Rügen: Herzliche Grüße von der Insel

Wer auf der Insel Rügen mit wachen Augen durch die Landschaft spaziert, kann fast immer von der Natur geformte Schönheiten finden und an den Stränden kleine Schätze entdecken. Herzerwärmendes hat mein Sohn an der Steilküste aufgespürt.

Ein Stein in Herzform in der Steilküste am Reddevitzer Hövt. Quelle: Michel Herold