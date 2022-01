OZ-Kolumne von Rügen: Kleiner Piks für Einzelne, großer für die Gemeinschaft

Rügen

Die Medienaufsicht macht sich Sorgen um die Versorgung der Bürger mit Informationen. Unter der Überschrift „Fakt oder Fake?“ klärt die Landesmedienanstalt daher nun über die Gefahren von Fake News, Desinformationen und Verschwörungstheorien auf, die in Zeiten der Pandemie vor allem in sogenannten „sozialen Netzwerke“ zugenommen hätten. „Gesellschaften sind darauf angewiesen, sich auf das zu verständigen, was wahr ist, denn nur so können sie dauerhaft existieren“, hält die Medienanstalt dem entgegen.

Das gilt natürlich auch für Erwachsene, auch wenn die sich nicht immer wie solche benehmen. Es ist ja in gewissen Kreisen in Mode, alle persönlichen Freiheiten genießen zu wollen, aber jede noch so kleine Verantwortung für die Gesellschaft, in der sie leben, abzulehnen. Geglaubt wird, was den eigenen Interessen nützt. Da wird dann die unkontrollierte Verbreitung „alternativer Fakten“ mit Pressefreiheit verwechselt oder die durch die Verfassung geschützte „körperliche Unversehrtheit“ durch einen kleinen Piks höher bewertet als das Leben eines Patienten auf der Intensivstation. Der Unterschied ist ja auch nur, dass der eine „versehrt“ wäre, die andere vielleicht tot. 

Von Uwe Driest