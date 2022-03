OZ-Kolumne von Rügen: Konzert-Highlight in Bergen

Bergen

„90 Minuten volle Live-Power, die Ihr Euch auf gar keinen Fall entgehen lassen dürft.“ So kündigen die Macher der Waldbühne Rügen den nächsten Star an, der diese Saison in Bergen auf der Bühne stehen wird. Die Besucher dürfen sich am 3. September auf ein besonderes Konzert freuen. Der deutsche Rapper Sido, der mit „Mein Block“ den Durchbruch schaffte und mit den Liedern „Bilder im Kopf“, „Astronaut“ und „Tausend Tattoos“ Bekanntheit erlangte, tritt an diesem Abend um 20 Uhr auf.

Kürzlich konnte sich Sido mit seinem Song „Mit Dir“ in den Top 5 der deutschen Single-Charts platzieren. Der Deutschrapper reiht sich ein in die Liste mit anderen Stars, die in diesem Jahr nach Rügen kommen wollen: Kerstin Ott, Dr. Motte, Westbam, Ben Zucker, Kool Savage, Nino de Angelo, In Extremo oder DJ Ötzi. Schon jetzt ist klar: Es wird ein heißer Sommer auf der Bühne. Der Kartenvorverkauf für das Sido-Konzert startet im Übrigen am 1. April. Neben Normal- und Vip-Tickets wird es auch exklusive Golden Tickets für die begehrten Plätze direkt vor der Bühne geben.

Von Mathias Ottomathias.otto@ostsee-zeitung.de