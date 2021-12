OZ-Kolumne von Rügen: Küstenkinder wieder in Action

Binz

Der Binzer Verein Küstenkinder hat sich trotz der schwierigen Bedingungen wieder etwas in der Vorweihnachtszeit einfallen lassen. Sie haben die „Wir-schenken-Freude-Kiste“ im Ärztehaus des Ortes aufgestellt. Da kann jeder der Lust hat, Bastelarbeiten und Bilder hinein legen, die die Mitglieder dann am Mittwoch an das DRK Pflegeheim Binz und die betreuten Wohnanlagen in Binz und Prora verteilen werden. Es ist schon viel zusammen gekommen, was uns sehr freut. Die Geschenke wollen sie mit einer kleinen Delegation des Min Hart Chors beim Pflegeheim abgeben.

Sollten es die Bedingungen nicht zulassen, können sich die Bewohner ein Konzert des Chores auf dem Youtube-Kanal der Küstenkinder ansehen. Auch die Tanzgruppen haben sich etwas einfallen lassen. So wird es noch vor Weihnachten einen lustigen „Wichteltanz“ auf diesem Kanal geben. Auch die Leichtathletikgruppe ist dabei und schickt einen Gruß online. Mit der Grundschule Binz hat der Verein zudem wieder einen Kalender für das Jahr 2022 produziert. Dieser ist im Reformhaus Binz zu erwerben und unterstützt zu 100 Prozent die Vereinsarbeit.

Von Mathias Otto, mathias.otto@ostsee-zeitung.de