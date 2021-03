OZ-Kolumne von Rügen: Kurhaus-Abriss beschäftigt die Insel

Sellin

Es ist schon ein Schauspiel: Seit Wochen verschwindet Stück für Stück das Kurhaus in bester Lage am Selliner Hochufer. Nach dem Komplett-Abriss entsteht hier ein neues Super-Hotel mit 108 Ferienappartements und Eigentumswohnungen. Die Mega-Baustelle beschäftigt nicht nur Einwohner und Insulaner. In den sozialen Medien wird der Abbruch heftig diskutiert. Für manche ist er ein Trauerspiel. Bei denen, die dort einst arbeiteten und schöne Erinnerungen damit verbinden, kommt Nostalgie hoch.

Andere kritisieren den Abriss, weil das Kurhaus gerade einmal 21 Jahre auf dem Selliner Logenplatz stand. Nach Nachhaltigkeit klingt das nicht. Vielen missfällt offenbar, dass der Neubau noch größer und höher werden soll. Ob das bisherige bonbonfarbene Kurhaus im mediterranen Stil optisch der Knüller am Seebrückenvorplatz war, darüber gehen die Meinungen ebenfalls auseinander.

Bauherren und Architekten haben durchaus das Recht, neue, eigene Marken zu setzen. Diesen Anspruch dürfte der Schöpfer des abgerissenen Kurhauses allerdings auch gehabt haben, als er vor zwei Jahrzehnten dachte, er baut für die Ewigkeit. Nun dürfte er leise weinen.

Von Gerit Herold