Bergen

Nur gut ein Prozent aller Zivilverfahren würden Nachbarschaftssachen betreffen, ließ Justizministerin Jacqueline Bernhardt jüngst der Öffentlichkeit mitteilen. Die zehn Amtsgerichte des Landes haben 2021 insgesamt rund 12 400 Zivilverfahren erledigt, davon 149 Verfahren zwischen Nachbarn. In der Nachbarschaft lebe es sich besser, wenn sich alle verstehen, so die Ministerin. „Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme schaffen ein gutes Klima für ein friedliches Miteinander. Beides lässt sich nicht per Gericht erzwingen.“

Das klappt jedoch nicht immer. Und so ließ ein Versicherer seine Kunden wissen, worüber sich die Leute so streiten. Das beginnt beim berühmten Maschendrahtzaun und hört bei über diesen geschossenen Fußbällen noch nicht auf. Klassiker sind Lärmbelästigungen aller Art.

Ein Streit zweier Nachbarn eskalierte dabei zum Krieg der Zwerge: Einer der Streithähne stellte auf seinem Anwesen Gartenzwerge auf, die Vogel und Stinkefinger zeigten oder gar das Hinterteil entblößten. Das ging dem Nachbarn zu weit. Der Streit zählt nun zu dem einen Prozent.

Von Uwe Driest