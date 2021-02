OZ-Kolumne von Rügen: Kurzer Traum vom Winterspaß mit „Gleitern“  

Granitz

Was für ein Winterwetter! Da hat sich Frau Holle doch pünktlich zum Ferienbeginn ordentlich ins Zeug gelegt. Die Kinder können sich freuen, denn nun steht dem Spaß im Schnee eigentlich nichts mehr im Wege. Auf die Schlitten, fertig, los!

Auch wer Langlaufskier hat, kann sich glücklich schätzen, denn in der Granitz wurden Loipen gezogen. Die ersten Wintersportfreunde haben die Spur bereits getestet und sind begeistert. Da kamen mir gestern die Gleitschuhe in den Sinn, die wir als Kinder im Winter quasi ständig und überall an die Schuhe geschnallt hatten. Ob auf Rodelbergen oder beim Wettrennen auf gerader Strecke: mit den Teilen, vorher schön eingewachst, konnte man herrlich durch den Schnee jagen. Ja, solche will ich wieder haben und die Familie gleich mit!

Doch die Internetsuche war ernüchternd: Die alten DDR-Gleiter mit den roten Riemchen sind nur vereinzelt und ebenso wie neue, ähnliche Modelle nur in Kindergröße zu finden. Die habe ich zwar, aber meine Kinder schon lange nicht mehr.

Von Gerit Herold