OZ-Kolumne von Rügen: Mit Kälte gegen die Weihnachtspfunde

Rügen

Einfach herrlich war es in den vergangenen Tagen an der frischen Luft zu sein. Klirrende Kälte, die sogar über die Feiertage hinaus gesorgt hatte, dass der Schnee liegen bleibt. Selbst ich musste in die Tiefen meines Kleiderschrankes abtauchen, um Mütze und Handschuhe zu suchen. Außerdem ist ein Spaziergang bei Kälte gut für den Körper.

Zum einen ist sie gut für den Kreislauf. Wird unser Körper für eine gewisse Zeit kälteren Temperaturen ausgesetzt, verengen sich die Blutgefäße, wodurch das Blut nur langsamer hindurchfließt. Dies bewirkt, dass das Herz stärker pumpen muss und somit auch der Kreislauf angeregt wird. Zudem wird die Anzahl weißer Blutkörperchen erhöht. Somit kann das Immunsystem in Teilen sogar gestärkt werden.

Ganz nebenbei bringt Kälte einen höheren Energieumsatz und hilft beim Abnehmen. Also ideale Voraussetzungen, die Pfunde vom Weihnachtsfest loszuwerden und sich auf die bevorstehende Badesaison vorzubereiten. Allerdings wird die Freude erst mal gemindert. Ab Mittwoch sind wieder Plusgrade angesagt. Und Regen. Aber der Winter hat gerade erst begonnen.

Von Mathias Otto