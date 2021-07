OZ-Kolumne von Rügen: Müll-Stillleben am Strand

Rügen

Die Strände auf Deutschlands beliebten Urlaubsinsel sind dieser Tage gut gefühlt. Fröhliche Gesichter räkeln sich in der Sonne, Menschen haben Spaß im Wasser und genießen in der Abendsonne ein kühles Bier oder Cocktail. Aber immer wieder kommt es vor, dass Müll am Strand zurückbleibt. Eva Becker aus Binz war früh am Morgen unterwegs, um den Fischerstrand zu genießen. „Leider wurde die Idylle extrem gestört durch die Hinterlassenschaft einiger ignoranten Zeitgenossen“, sagt sie.

Bier-, Cola- und Schnapsflaschen, ein kaputter Fußball, Mund-Nasen-Bedeckungen – alles lag hier auf mehrere Meter verteilt am Strand. Die so etwas hinterlassen, haben keine gute Kinderstube, sagt sie. Gleicher Tag, anderer Strand. Am Badestrand bei Wreechen wurde auch gebadet, Alkohol konsumiert und am Wasser gefeiert. Hier fiel sogar sehr viel Müll an. Doch in einer eigens dafür vorgesehenen Vorrichtung wurde dieser in Tonnen gesteckt oder daneben abgelegt. Diese beiden Bilder von der Insel Rügen trennen Welten.

Von Mathias Otto; mathias.otto@ostsee-zeitung.de