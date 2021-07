OZ-Kolumne von Rügen: Nicht jeder bremst für Tiere

Bergen

„Du glaubst doch nicht, dass ich für Sachsen-Anhalt“, steht auf einem Aufkleber, den sich mancher Witzbold und Wortspiel-Liebhaber ans Auto pappt. Und was ist mit Tieren? Der Fahrer eines Kleinbusses, der vor wenigen Tagen auf der Stralsunder Straße in Sassnitz eine Taube überfuhr, die mitten auf der Straße saß und nicht schnell genug wegflog, war mit dem Fuß nicht vom Gaspedal gegangen. Zeit wäre gewesen, schließlich war der Vogel hunderte Meter weit zu sehen.

Genauso wie jene kleine Katze, die am Wochenende auf flinken Pfoten einmal quer über die B 96 huschte – ausgerechnet an der breitesten Stelle, kurz vor der Abfahrt von der Rügenbrücke in Richtung Stralsunder Altstadt. Der Pkw-Fahrer, der das Tier schon aus Höhe des Pylons sehen musste, verfehlte es nur um Haaresbreite. Seine Bremslichter hatten dabei nicht einmal kurz geflackert. „Ich bremse auch für Tiere“ sollte mehr als ein Spruch auf einem Sticker sein, nämlich Selbstverständlichkeit.

Von Maik Trettin