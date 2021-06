OZ-Kolumne von Rügen: Note 6 fürs Parken 

Rügen

Dieser Rüffel gegen mein Parkverhalten war gerechtfertigt. Man kennt diese Situation: Man ist spät dran, versucht aber dennoch rechtzeitig pünktlich zum Termin zu kommen. Mitunter passiert es – wie in meinem Fall –, dass das Auto nicht ordnungsmäßig abgestellt wurde. Soll heißen: Ich parkte bei einem Termin in Neuenkirchen so besch...eiden auf der Straße, dass vorbeikommende Fahrzeuge über den Grünstreifen ausweichen mussten. Ein Autofahrer war vorbereitet und heftete mir einen kleinen Zettel zwischen Wischer und Scheibe.

„Stiftung Warentest – Scheiße geparkt – Gesamtnote 6“ war klar und deutlich zu lesen. Viel mehr Worte brauchte es auch nicht. Reumütig stieg ich ins Auto und fuhr davon. Coole Idee, dachte ich auf dem Rückweg. Solche Schilder sollten öfter an Autofahrer verteilt werden, um ihnen ihre Parkkünste vor Augen zu halten.

Ich wollte den Zettel aufheben und ihn auch mal einsetzen, wenn ich jemanden sehe, der grausam parkt. Dauerte nicht lange. Am gleichen Abend nahm ein SUV zwei Parkplätze beim roten Netto in Putbus ein. Auch er bekommt die Note 6.

Von Mathias Otto