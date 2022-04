OZ-Kolumne von Rügen: Ostereier natürlich färben

Bergen

Das Osterfest steht vor der Tür. Am Sonntag werden wieder viele bunter in Wohnstuben, Vorgärten und Parks versteckt sein. Wer keine Lust hat, die bereits verzierten und bunten hart gekochten Eier aus dem Supermarkt zu verstecken, kann selbst kreativ am heimischen Küchentisch werden und sie selbst färben. Dazu muss man nicht auf teure Färbetabletten zurückgreifen, die mancherorts sowieso ausverkauft sind. Einfache Naturmaterialien reichen aus für ein buntes Osterfest.

Die passenden Zutaten sind in fast jedem Haushalt ohnehin vorhanden: Kaffee, Schwarzer Tee, Zwiebelschalen, Heidelbeeren, Spinat, Rotkohlblätter oder Rote Beete. Diese natürlichen Substanzen müssen aufgekocht werden und eine Viertelstunde in dem Wasser ziehen. Danach werden sie ausgesiebt und die Eier ins farbige Wasser gelegt. Eier, die gerade hart gekocht wurden und noch warm sind, nehmen die Farben meist am besten an. Mit Essig oder Zitronensaft kann man im Übrigen die Eier nach Lust und Laune gestalten. Je länger die Säure auf einer Stelle einwirkt, desto heller wird es dort. In diesem Sinne: Auf ein buntes Osterfest!

Von Mathias Otto, mathias.otto@ostsee-zeitung.de