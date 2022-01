OZ-Kolumne von Rügen: Pfiffiges „Hotel to go“ für Wildbienen

Bergen

Manche Mitbringsel oder Werbegeschenke, die bei Betriebsfeiern, Einladungen oder dem vorweihnachtlichen Brauch des Wichtelns den Besitzer wechseln, sind wenig originell, wenn nicht gar ärgerlicher Nonsens, der hernach nur Platz in der Mülltonne benötigt. So in der Mitte dürften Mehrweg-Becher für Hipster (junge Männer mit Bart und Basecap), Schaumbad oder „Notfallschokolade“ liegen. Einen Würfel zur Entscheidungshilfe oder eine Voodoo-Puppe haben wenig Gebrauchswert, sind aber zumindest witzig.

Eine originelle und zugleich nützliche Idee brachte nun eine Firma aus Ibbenbüren auf den Markt. Die versieht kleine Pappschachteln, nur etwas größer als ein Päckchen Zigaretten, mit Aussparungen und etwas wärmenden Stroh und bietet sie als „Hotel to go“ für Insekten an.

Die Schachtel ist beschichtet, sollte aber trotzdem möglichst geschützt und in Richtung Süden an Hauswand, Baum oder Gartenhaus aufgehängt werden. Dann fänden Wildbienen und Co. einen sicheren Platz zur Eiablage im Frühjahr und Sommer oder auch zum Überwintern. Im Zweifel wird sich ein Gastgeber aber bestimmt auch immer über die klassische Flasche Wein freuen.

