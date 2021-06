OZ-Kolumne von Rügen: Picknick und Musik in Putbus

Putbus

Vielleicht lag es an Corona. Jedenfalls fiel die geplante erste Veranstaltung in der Reihe „Musikalisches Picknick“ im Putbusser Schlosspark am vergangenen Montag aus. Einige Musikliebhaber hatten sich mit Picknickkorb und Campingstühlen ausgerüstet vor der Pergola an den Schlossterrassen niedergelassen und vergeblich auf das angekündigte Jazz-Duo gewartet. Nun geht es aber wirklich los, verspricht die Kurverwaltung der Rosenstadt.

An jedem Montag in Juni, Juli und August freuen sich Musiker bei insgesamt zwölf Konzerten immer montags zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr bei freiem Eintritt auf Zuhörer. Wer etwas früher kommt, kann bereits die ersten blühenden Stammrosen bewundern, die vor den weißen Häusern der Stadt stehen. Anreise ist mit dem Rasenden Roland, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto möglich. Den Anfang macht am Montag, 14. Juni, „The Walter Catfish Combo“, die „handgemachte Musik vom Feinsten“ verspricht. Das vollständige Programm findet sich auf www.putbus-info.de/veranstaltungen/index.php.

Von Uwe Driest