Wer Nostalgie sucht, sollte auf der Insel Rügen in die Normalspur-Bahn zwischen Sagard und Sassnitz einsteigen: Per Hand werden die Schranken an einem Bahnübergang der Strecke hoch- und runtergekurbelt. Doch was, wenn dort im wahrsten Sinne des Wortes ein „Geduldsfaden“ reißt? Dann ist echte Handarbeit gefragt, weiß OZ-Redakteur Maik Trettin.