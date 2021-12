Menschengroße Kuscheltiere des Vereins Baltic Furs sorgten im Sommer für viel Begeisterung, als sie am Kap Arkona auf der Insel Rügen in jede Kamera winkten. Nun sind sie in der Vorweihnachtszeit wieder auf der unterwegs. Wo genau und welche Überraschungen auf die Kinder warten, lesen Sie hier.