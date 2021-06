OZ-Kolumne von Rügen: Schilder am Strand ruhig mal durchlesen

Baabe

Dünen sind Küstenschutzanlagen! Der Strand ist nur über die Strandzugänge zu betreten, Hunde sind auch am Hundestrand an der Leine zu führen, die Hinweise der DLRG-Wasserrettung sind zu befolgen! So steht es auf einem Schild am Baaber Fischerstrand. Eigentlich sollte das längst bekannt sein. Doch nicht jeder hält sich leider daran.

Im Ostseebad hat man sich auch noch die Mühe gemacht, mit Symbolen zu erklären, was die jeweils von den Rettungsschwimmern gehissten Flaggen zu bedeuten haben. Jederzeit also nachlesbar.

Kann man nicht mitnehmen? Doch, man kann!

Und auf einer Infotafel daneben, wie ich mich im Küstenschutzgebiet verhalten soll. Neben dem unerlaubten Dünen-Latschen soll ich auch keine Pflanzen beschädigen und den Strand sauber hinterlassen. In Baabe gibt es für den Müll sogar drei Abfallbehälter: gelb, blau und schwarz für Verpackungen, Papier und Restmüll. Und trotzdem: Am Sonnabend hatte irgendwer seine offenbar kaputte Luftmatratze dort abgelegt, umringt von leeren Flaschen. Das kann man mit zum Strand bringen, aber von dort nicht wieder mitnehmen? Doch, das kann man.

Von Gerit Herold