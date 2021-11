OZ-Kolumne von Rügen: Selliner Königsstühlchen zum Hinsetzen

Binz

Während darüber diskutiert wird, ob ein neuer Abstieg am Königstuhl technisch möglich und touristisch sinnvoll ist oder die neue Plattform alias Königsweg, der unmittelbar über der markanten Kreideküste errichtet wird, toll oder einfach nur schrecklich ist, habe ich neulich bei einer Wanderung den „neuen Königsstuhl“ entdeckt. Zumindest stand das auf dem Zettel, der daran befestigt war. Es ist ein zum Sitzplatz mit Rückenlehne umfunktionierter Baumstumpf am Selliner Hochuferweg unweit der katholischen Kirche. Nicht zu dicht an der Kliffkante dran und auch nicht zu weit weg für einen schönen Ausblick. Endlich einmal ein Königsstuhl, der hält, was er verspricht. Man kann darauf sitzen und wie ein König genüsslich über sein Reich schauen.

Die Augen auf halten sollte man jederzeit, wenn man an der Selliner Steilküste unterwegs ist. Gerade an dem Abschnitt, wo vor knapp einem Jahr der frühere NVA-Bunker abgerissen wurde. Denn in diesem Zusammenhang sind damals auch viele Bäume gefällt worden. Ganz nackig ist das Kliff, ganz pulvrig der Sand. Küstenabbrüche sind natürliche Prozesse und können jederzeit auftreten. „Vorsicht! Abbruch Steilküste Lebensgefahr!“, steht auf vielen Schildern oberhalb und unterhalb dieses sensiblen Küstenbereiches. Man sollte sie ernst nehmen.

Von Gerit Herold