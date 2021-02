Bergen

Es ist mir jedes Jahr ein Rätsel. Wie schaffen es Bäume und die kleinen, tapferen Frühblüher durch den Winter? Besonders schön leuchten jetzt die Schneeglöckchen in vielen Rügener Parks, Gärten und an Waldrändern.

Die Pflanzen, deren lateinischer Name „Galanthus“ so viel wie „Milchblüte“ bedeutet, kämpfen sich zur Not auch durch eine Schneedecke, um die ersten am Licht zu sein. Sicherlich ist die Zwiebel der Speicher für die kleinen Wärmekraftwerke, eine Volkssage allerdings hat eine andere, sehr hübsche, Begründung.

Welche Farbe ist noch frei?

Der Legende nach suchte der Schnee noch eine Farbe, Gott hatte ihn ohne geschaffen. Keine Pflanze wollte ihre Farbe teilen – bis auf das Schneeglöckchen. Seitdem sind Schneeglöckchen und Schnee gut befreundet, und die Pflanze ist die einzige die auch bei einer Schneedecke wachsen kann. Dagegen werden die sonnengelben Winterlinge vermutlich Einspruch erheben. Die stehen nämlich auch schon in den Startlöchern und recken ihre Köpfe in den Himmel.

Von Anne Ziebarth