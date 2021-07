OZ-Kolumne von Rügen: Spende von lebensgroßen Kuscheltieren

Tilzow

Tierfreunde aus Tilzow freuen sich, denn sie haben eine Spende vom Binzer Verein Baltic Furs in Höhe von 150 Euro erhalten. Doch wer steckt hinter Baltic Furs? Es ist ein Verein, der sich der Förderung anthropomorpher Tierwesen verschrieben hat und damit eine Kunstform fördert, die in den 80er Jahren in den USA entstanden ist und nicht nur zahlreiche Comicfiguren, sondern auch viele phantasievolle Eigenkreationen zum Leben erweckt.

Das Ziel der Mitglieder ist es, den Menschen Freude zu machen und den tristen Alltag einen Moment lang ein wenig bunter und fröhlicher zu gestalten. Da die Aktionen des kleinen Vereins grundsätzlich keinen kommerziellen Hintergrund verfolgen, werden alle Zuwendungen von Passanten oder Einnahmen beispielsweise durch Versteigerung auf der Convention in Binz, einem guten Zweck zugeführt.

In diesem Jahr konnte sich der Tierschutzverein Rügen/Hiddensee über eine Spende freuen. Der Verein möchte diesen Weg auch weiterführen und den Menschen nicht nur durch die bunten Kostüme, sondern auch durch Aktionen wie diese eine Freude machen.

Von Mathias Otto; mathias.otto@ostsee-zeitung.de