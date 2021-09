OZ-Kolumne von Rügen: Spinnen als Haustiere

Rügen

Draußen wird es zusehends ungemütlicher, in den Häusern drehen sich stattdessen wieder die Thermostatköpfe mindestens auf Stufe 2 bis 3. Dann kann es ruhig pausenlos regnen und windig sein. Dass es drinnen angenehmer ist, merken auch die Spinnen. Sie wollen es ebenfalls warm und angenehm haben. Immer wieder tauchen die kleinen schwarzen Punkte vor der weißen Tapete auf. Im Wohnzimmer, im Bad, im Schlafzimmer – überall krabbeln sie umher.

Doch wie wird man sie los, ohne ihnen Schaden zuzufügen? Also ohne Staubsauger und Latschen auf die Spinnen loszugehen? Eine sichere Methode ist, sie mit einem Glas einzufangen und draußen wieder auszusetzen. Generell gilt laut Deutscher Wildtierstiftung: Nicht in Panik zu verfallen. Denn keine einzige der über 1000 heimischen Spinnenarten sei gefährlich für gesunde Menschen. Bemerkenswert ist auch, dass es Spinnen gibt, die andere Spinnen töten. Zum Beispiel Zitterspinnen, sie fressen andere Spinnenarten. Die kann man getrost in die Wohnung lassen, vorausgesetzt man leidet nicht unter Arachnophobie.

Von Mathias Otto