Rügen

Da war die Freude nicht nur bei Anja Salge groß: Der Findling am Feldrand unweit der Bundesstraße 196 hinter der Kreuzung Süllitz/Putbus in Richtung Lancken-Granitz hat ein neues Motiv! Noch bis vor ein paar Tagen lächelte er als Weihnachtsmann müde in den Frühlingshimmel. Nun ist sein Bart ab! Stattdessen grüßt nun ein süßes Osterlamm mit Blume im Maul und erfreut vorbeifahrende Insulaner und Gäste der Insel. So auch Anja Salge, die berufsbedingt täglich die Strecke Alt Pastitz nach Göhren fährt und sich immer über die Fantasie des Künstlers gefreut hatte. Dieser verharrte aber offensichtlich lange im Winterschlaf. Hatte er etwa den Frühling verpennt? Denn lange passierte nichts an dem steinernen Brocken.

Bis zum letzten Sonnabend. Da hatte sich ein kleines kreatives Grüppchen um den Stein gescharrt, sah ich beim Vorbeifahren. Und tatsächlich, die Steingestalter waren in Aktion und bemalten den Findling. Dass es ein Schaf geworden ist, sah ich dann bei der Rücktour. Kein Osterhase also, aber dafür ein Osterlamm. Wunderbar! Anja Salge schickte uns gleich am Sonntag ein Bild davon mit der frohen Botschaft. „Mein Wunsch wurde erhört!“ Wir sagen: Herzlichen Dank, liebe Steinkünstler!

Von Gerit Herold