OZ-Kolumne von Rügen: Stolze Eltern in Putbus

Putbus

Jeder kennt die Situation an einem normalen Arbeitstag. Man trödelt oder kommt nicht richtig in die Gänge. Spätestens kurz vor der Abfahrt zur Arbeit folgen dann dicke Backen, weil man wieder zu spät dran ist und sich jetzt beeilen muss. Jetzt darf nichts mehr dazwischenkommen. Und dann das! Autos stehen in Putbus im Wreechener Weg am Rand und kommen nicht weiter. Nach etwas Suchen kommt der Grund für den Stau zum Vorschein. Familie Schwan watschelt auf der Straße in Richtung Puppenmuseum. Und zwar voller Stolz. So, als wollten sie sagen: „Schaut euch unseren Nachwuchs an.“

Nur die wenigsten Autos schaffen es, langsam und mit Vorsicht an diese Familie vorbeizufahren. Andere Fahrer warten, schauen sich das Schauspiel auf der Straße an oder steigen aus und schießen Fotos. Alle Vögel biegen schließlich passenderweise kurz vor dem Museum zum Schwanenteich ab. Von Einheimischen ist zu erfahren, dass Familie Schwan jedes Jahr im Wreechener Weg zu Gast und für Begeisterung sorgt. Nun aber schnell zur Arbeit. Der Chef wird garantiert nicht grummelig, wenn man den Grund für das Zuspätkommen nennt.

Von Mathias Otto, mathias.otto@ostsee-zeitung.de