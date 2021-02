OZ-Kolumne von Rügen: Trophäenschau am Fahrzeug-Heck

Bergen

Tierischer Schmuck an oder in Autos hat bei Autofahrern eine lange Tradition. Wer einen Wackel-Dackel neben die Häkel-Klorolle auf die Hutablage legt, liebt es in der Regel gemütlich und beweist Sinn für Humor und Nächstenliebe –schließlich erfreut der Wackelkopf vorrangig die Insassen der nachfolgenden Autos. Als Freunde der Noblesse und Eleganz behalten Jaguar-Fahrer ihre Raubkatze auf der Motorhaube lieber im Blick, so wie die robusteren Chauffeure amerikanischer Straßenkreuzer mit an der Wagenfront aufgepflanztem Bullen-Gehörn. Den werden sie in der Regel ebenso wenig selbst erlegt haben wie die legendären Manta-Fahrer den Fuchs, dessen Schwanz-Imitat sie seinerzeit stolz an ihre Antennen und Spiegel montierten.

Jener Verkehrsteilnehmer, der vor wenigen Tagen mit seinem Geländewagen auf der B 96 über die Insel kreuzte, trieb die Trophäenschau auf die Spitze. Auf dem Wildträger am Heck seines Autos fuhr er ein vermutlich erlegtes, in jedem Fall aber totes Wildschwein durch die Gegend. Vielleicht muss man Jäger sein, um den Anblick an jeder Ampel zu genießen. Dann doch lieber einen Vordermann mit Wackeldackel hinter der Heckscheibe.

Von Maik Trettin