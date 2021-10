OZ-Kolumne von Rügen: Überraschungen auf dem Gehweg

Rügen

Zu Beginn eines jeden Monats kann man immer mal wieder ausrangierte Möbelstücke in vielen Straßen sehen. Ist auch völlig klar, die meisten Menschen ziehen zum Ersten des Monats um. Und was sie nicht mehr benötigen, lassen sie auf den Sperrmüll wandern. Es ist auch immer wieder Erstaunlich, wie viel Gutes dabei ist. Ein außergewöhnliches Regal, gut erhaltene Sessel, Omas alte Stehlampe und natürlich die guten alten Röhrenfernseher.

So mancher kann es kaum erwarten den alten Schrott loszuwerden und seine Wohnung skandinavisch minimalistisch neu einzurichten und bereitet dabei – ohne sein Wissen – jemand völlig Fremdes eine gelungene Überraschung. Denn wie vergangene Woche in Bergen Rotensee beobachtet, sind andere völlig aus dem Häuschen, wenn sie noch intakte Möbelstücke und Elektrogeräte auf der Straße finden – ganz umsonst. Nun will man ihnen ja nicht unterstellen, darauf aus gewesen zu sein. Doch warum Dinge, die noch Wert haben, auf den Müll wandern, erschließt sich einem oft auch nicht sofort.

