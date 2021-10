Rügen

Wir Menschen stehen auf Ästhetik, vor allem, wenn es ums Essen geht. Nur so ist zu erklären, dass Äpfel, alle gleich groß und ohne schwarze Punkte, Dellen oder sonst irgendeinen Makel in den Gemüsefächern der Supermärkte liegen. Denn die würden garantiert liegenbleiben. Beim anderen Obst und Gemüse sieht es nicht anders aus. Und guckt man sich die Exemplare der Kleingärtner an, gibt es kaum einen, der einen Schönheitspreis gewinnen würde. Aber dafür weiß derjenige, der diese Früchte erntet, wo sie herkommen.

Im Einzelhandel findet jedoch langsam ein Umdenken statt, indem die Produkte zu einem reduzierten Preis angeboten werden. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktueller, bundesweiter Marktcheck der Verbraucherzentralen. Bei 28 Prozent der besuchten Märkte bieten diese preisreduzierte Produkte an. Das reicht aber immer noch nicht aus. „Diese nicht mehr perfekten Lebensmittel müssen einfach zum normalen Bild in der Obst- und Gemüseabteilung dazugehören“, so Simone Getz von der Verbraucherzentrale. Das hilft nicht nur, der Verschwendung entgegenzuwirken, sondern führt auch zu einem Umdenken bei den Menschen.

Von mo