OZ-Kolumne von Rügen: Von Birnen und Fruchtfliegen

Rügen

Erntezeit auf Rügen: Wenn man in diesen Tagen mit dem Fahrrad an Gärten vorbeifährt, steigt einem häufig der süßliche Geruch von Äpfeln, Birnen oder Pflaumen in die Nase. In Gedanken beißt man genüsslich in einen Apfel oder freut sich auf den Pflaumenkuchen beim nächsten Besuch bei Muddern. Wie zur Freude stellte mein Nachbar eine Tüte mit frisch gepflückten Birnen neben meine Eingangstür. Das bedeutet: Jeden Tag ein leckerer Nachtisch zum Mittag.

Blöd nur, dass ich eine Birne vergessen hatte, aus der Tasche zu nehmen und die tagelang neben Schreibblock und Kameraobjektiv reifte. Auch hier stieg ein süßlicher Duft empor. Kein Wunder, sie fing bereits an, sich zu verflüssigen. Und ich wunderte mich erst, als eine Bataillon Fruchtfliegen meine Kameratasche verließ. So kann man seine freie Zeit am Wochenende auch verbringen. Der Ausflug musste warten, zuerst wurde die Tasche birnenfrei gemacht. Wie lautet ein deutsches Sprichwort: Wer keine Arbeit hat, der macht sich welche.

Von mo