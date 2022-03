OZ-Kolumne von Rügen: Wann kommt der Osterhase? 

Rügen

Der Findling am Feldrand unweit der Bundesstraße 196 hinter der Kreuzung Süllitz/Putbus in Richtung Lancken-Granitz ist ein besonderer Hingucker: Weil er zu jeder Jahreszeit mit einem lustigen Gesicht bemalt wird. Nicht nur ich, sondern viele Insulaner und Gäste Rügens erfreuen sich, wenn sie ihn beim Vorbeifahren erblicken. So auch Anja Salge: „Ich fahre die Strecke Alt Pastitz nach Göhren berufsbedingt täglich und freue mich auch immer über die Phantasie des Künstlers.“

Doch nun meint nicht nur sie, dass der unbekannte Schöpfer doch mal zügig aus dem Winterschlaf gelockt werden müsste. Denn seit dem letzten Jahr nun schon grüßt der steinerne Weihnachtsmann. Dabei steht Ostern mittlerweile vor der Tür. Also lieber Künstler, wir bitten Dich inständig, zu handeln und fragen: Wann kommt endlich der Osterhase? Oder lass Dir etwas anderes Nettes mit Pinsel und Farbe einfallen, was zum Frühling passt und uns schmunzeln lässt. Wir sind wirklich alle schon sehr gespannt!

„Denn wir brauchen doch in der durch Corona und den Ukraine-Krieg bedingt schweren Zeit alle ab und zu etwas zum Freuen“, findet nicht nur Anja Salge.

Von Gerit Herold