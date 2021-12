OZ-Kolumne von Rügen: Warum die neue Rettungsdrohne der Feuerwehr Binz „Gisela“ heißt

Binz

Die Mitglieder der Binzer Feuerwehr haben ihr Weihnachtsgeschenk schon erhalten: Auf ihrer Jahresabschlussfeier haben der Feuerwehrförderverein und die Gemeinde ihnen eine Rettungsdrohne im Feuerwehr-Look überreicht. Und was für eine! Die DJi Mavic 2 Enterprise Advanced ist eine echte Alleskönnerin! Sie verfügt über eine Kamera mit 32-fachen Zoom sowie über eine Wärmebildkamera. Sie hat eine maximale Fluggeschwindigkeit von 72 km/h und eine Flugdauer von 31 Minuten. Ihr Zubehör: Ein Suchscheinwerfer, der zum Beispiel bei einer Personensuche zum Einsatz kommen kann, und ein Lautsprecher, mit dem man gespeicherte oder live Durchsagen wiedergeben kann. Weiterhin lassen sich die Aufnahmen der Drohne zum Beispiel an den Einsatzleitwagen übertragen, was für die Lageerkundung bei einer Personensuche oder Nachkontrolle von Glutnestern bei Bränden optimal ist.

Die Super-Drohne trägt den Namen „Gisela“ – zu Erinnerung und zu Ehren der kürzlich verstorbenen ehemaligen Rügener Kreistagspräsidentin und Binzer Ehrenbürgerin Gisela Lemke, die bis zu ihrem Tod Schatzmeisterin des Feuerwehrfördervereins war. In dieser Funktion hat sie auch die Anschaffung einer Feuerwehr-Drohne vorangetrieben, weiß Wehrführer Daniel Hartlieb.

Dass Drohne „Gisela“ nun über die Insel fliegt und den Überblick behält – ihrer Namensgeberin würde das bestimmt gefallen.

Von Gerit Herold