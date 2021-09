Sellin

Angefangen hatten vermutlich die Rettungsschwimmer vom Wachturm am Strand von Vitte auf Hiddensee damit: Im Sommer schrieben sie jeden Tag eine nette oder witzige Botschaft für die Strandbesucher oder Passanten auf eine Tafel. Sozusagen als Tagesmotto. Inzwischen haben auch viele Gastronomen, Händler und Ladenbesitzer diese Art der Kommunikation entdeckt. Immer wieder findet man auf Rügen Aufsteller vor Kneipen, Cafés oder Geschäften, die den Mitmenschen etwas mitteilen wollen.

Sogar Einsatzkräfte machen schlechte Erfahrungen

So auch am Selliner Südstrand, der mich stutzig machte. „Das Höflichsein ist heute so selten geworden, dass es meistens mit Flirten verwechselt wird“, steht auf einem Schild am Imbiss „Zum Störtebeker“. Der Ton in der Gesellschaft ist rauer geworden, sogar Einsatzkräfte machen zunehmend schlechte Erfahrungen. Das macht traurig. Bitte mithelfen, dagegen zu steuern! Haben Sie schon einmal einfach einem fremden Menschen angelächelt? Er wird zurücklächeln. „Wir müssen nur Geduld haben. Irgendwann werden Höflichkeit, Anstand und Bildung wieder cool“, steht auf der anderen Seite des Schildes. Es liegt an uns.

Von Gerit Herold