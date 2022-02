OZ-Kolumne von Rügen: Wenn der Winter zum "Wind-ter" wird

Bergen

W wie Winter? Das war wohl bislang nix. Väterchen Frost und seine Begleiterin Schneeflöckchen haben sich in den vergangenen Monaten sehr rar gemacht. Das freut einerseits die Gärtner, die sich nicht um ihre kälteempfindlichen Pflanzen sorgen müssen und sich schon jetzt an den ersten Frühblühern erfreuen können. Die Freunde des Wintersports und die Ferienkinder aber dürften den guten (k)alten Zeiten nachtrauern, als ein Winter noch weiß war.

Jetzt ist er eher grau-braun, mild und windig. In kurzer Folge fegten in den vergangenen Wochen schwere Stürme mit Orkanböen über Rügen und Hiddensee. Auf dem söten Länneken wurden sogar Spitzengeschwindigkeiten von über 170 km/h gemessen. „Wenn du keinen Frost hast, hast du Wind“, erinnert sich Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens an einen Ausspruch, mit dem sein Großvater das Wetter in unserer Regionn beschrieb. Vielleicht sollten wir Winter künftig mit “dt“ schreiben.

Von Maik Trettin