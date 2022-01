OZ-Kolumne von Rügen: Wenn der beste Freund verschwindet

Putbus

Was machen, wenn der Hund Enten hinterherjagt und nicht mehr aufzufinden ist? So ist es einer älteren Frau am vergangenen Wochenende am Wreecher See ergangen. Rufen half nichts, auch nicht, als sie mit der Leckerli-Tüte raschelte. Von ihrem Havaneser war weit und breit nichts zu sehen.

Wie schnell daraus eine große Suchaktion werden kann, hatte eine junge Frau in der Gemeinde Schaprode im vergangenen Herbst erlebt. Damals suchten Feuerwehr und Jäger gemeinsam nach dem Tier. Und waren erst nach stundenlanger Suche erfolgreich.

Ganz so dramatisch war es in diesem Fall nicht. Zwei Jugendliche halfen der älteren Dame und durchstreiften gemeinsam das hohe Gras. Nach zehn Minuten waren sie erfolgreich. Der kleine Hund hatte sich verirrt und saß verängstigt auf dem Boden. Die Jugendlichen konnten der Frau ihren treuen Begleiter wohlbehalten zurückgeben. „Ich freue mich, dass ich ihn wiederhabe. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Beim nächsten Spaziergang am Strand muss er aber ab sofort an der Leine bleiben“, sagt sie.

Von Mathias Otto