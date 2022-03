OZ-Kolumne von Rügen: Wir tanzen! Nur später.

Sellin

Seit genau zwei Jahren liegt die nagelneue pinkfarbene Strumpfhose nun in meinem Kleiderschrank. Am 26. März wollte ich sie endlich anziehen, um auf der Selliner Seebrücke ganz „Pretty in Pink!“ in die neue Saison zu tanzen. Zwei Mal wurde die Party schon verschobenen. Aber nun: Endlich wieder Leute treffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, etwas zusammen essen und trinken, plaudern, Spaß haben! Es schien irgendwie unwirklich. Nun ist es wirklich so.

Die Verantwortlichen haben die Fete erneut abgeblasen. Weil nun auch in Sellin die Fälle von Covid-Erkrankungen rapide zunehmen und darüber hinaus der Ukraine-Konflikt alle bewege, informiert die Kurverwaltung. Aber auch diesmal gilt: Verschoben ist nicht aufgehoben! Neuer Termin ist der 5. November 2022. Eine Saisonabschlussparty eben. Getanzt wird! Nur später.

Von Gerit Herold