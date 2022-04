OZ-Kolumne von Rügen: Wir wollten uns doch nichts schenken!

Bergen

Jetzt wartet wieder einer dieser Feiertage, an denen der Satz „Wir wollten uns doch nichts schenken!“ häufig fällt. Während der Schenkende freudestrahlend eine Osterüberraschung hinter dem Rücken hervorzaubert, steht nicht selten die Person gegenüber mit leeren Augen im Raum. Und natürlich auch mit leeren Händen! Jetzt ist guter Rat teuer. Wie schafft man es, kurzfristig ein originelles (Oster)geschenk zu besorgen, wenn die Läden am Sonnabend gerammelt voll sind?

Welch ein Glück, dass die Saison gerade startet und auf der Insel bald zahlreiche Konzerte stattfinden. Sogar mit vielversprechenden Namen wie Clueso, Mark Forster oder Johannes Oerding beispielsweise im Sommer im Ostseebad Sellin oder etwa Kerstin Ott, Westbam oder Sido in der Waldbühne Rügen in Bergen. Hier startet die Saison sogar schon am 30. April mit Strereoact und dem Tanz in den Mai.

Rechner angeschaltet, Karten ausgedruckt, fertig ist das Last-Minute-Geschenk! Mehrwert: Mit dieser Überraschung verbringt man sogar gemeinsam die freie Zeit.

Von Mathias Otto