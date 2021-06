OZ-Kolumne von Rügen: Wo ist die Fußball-Euphorie geblieben?

Rügen

Ein Großereignis, als hätte es erst gestern stattgefunden. Was waren die Straßen menschenleer, als die Deutsche Nationalmannschaft spielte. Kaum ein Supermarkt, Kiosk oder Tankstelle hatte noch eine der schwarz-rot-gelben Wimpel, Autofahnen oder Spiegelüberzieher auf Lager – geschweige denn im Verkaufsraum. Es hatte den Anschein, als würde im Jahr 2006 ganz Deutschland dem Fußballwahnsinn verfallen zu sein. Was ist von der Euphorie heute noch geblieben?

Die EM ist bereits gestartet, und bisher habe ich nur drei geschmückte Fahrzeuge auf Rügen gesehen. Auch keine Fan-Musik, die lautstark über das Autoradio abgespielt wird. In diesen Tagen wünsche ich mir die Begeisterung von damals zurück. Vielleicht ist es aber auch nur die große Anspannung vor dem wichtigen Auftaktspiel gegen Frankreich – das im Übrigen in der Waldbühne Rügen vor großer Leinwand übertragen wird. Mit Bier und Bratwurst – so wie man es aus vergangenen Tagen kannte. Die Tickets (jeweils fünf Euro) sind begrenzt – und gibt es auf www.waldbuehne-ruegen.de

Von Mathias Otto