Das traumhafte Osterwetter lockte viele Rüganer und Urlauber an den Königsstuhl. Viele nutzten die Gelegenheit, um ein letztes Mal ihre Füße auf das Rügener Wahrzeichen zu setzen. Bei zwei Besuchern sah es so aus, als wäre es das Letzte, was sie in ihrem Leben tun würden. Sie kletterten vor den Augen der zahlreichen Ausflügler über das Geländer und balancierten an der schmalen Felskante, mehr als 100 Meter über dem Abgrund. Und weil nah nicht nah genug ist, beugten sie sich auch noch über die Kante, um zu sehen, was unter ihnen ist – beziehungsweise was nicht. Denn genau an der von Augenzeugen beschriebenen Stelle sei der Kreidefelsen unterhöhlt, sagt Peter Lehmann vom Nationalparkzentrum. Das Pärchen habe dort auf einer hauchdünnen Kreideschicht gestanden.

Gleichgültigkeit, Sehschwäche, Drogenkonsum, Ignoranz – was die Zwei, die von den Umstehenden verbal gemaßregelt wurden, zu dieser Aktion veranlasste, wird ihr Geheimnis bleiben. Mehr Verstand und Einsicht als diese Beiden bewiesen glücklicherweise all jene Kinder, die mit ihren Eltern den Blick vom Königsstuhl aus sicherer Entfernung genossen – hinter der Absperrung

Von Maik Trettin