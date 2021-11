OZ-Kolumne von der Insel Rügen: 1. Advent in der Grube

Reischvitz

Pünktlich zum Adventswochenende bahnte sich eine kleine Quelle auf dem Gutshof Reischvitz ihre Bahn. Leise plätschernd sprudelte das klare Wasser aus der Erde und erinnerte mehr an eine Heilquelle als an eine Havarie. Leider stellte sich das Wasser dann zwar als Trinkwasser heraus, allerdings in nicht anderer Qualität als es aus dem Hahn kommt. Der Zweckverband wurde verständigt, kam prompt und strafte sämtliche Unkenrufe Lügen. Zwar wurden die Mieter aufgefordert, Wasser aus dem Hahn abzufüllen, man müsse die Wasserleitung abstellen, aber dann ging es zack-zack.

Ein kleiner Bagger besorgte die Vorarbeit, schnell war aber klar, dass dort so ziemlich alles an Leitungen verläuft, was man sich in einem solchen Fall nicht wünscht. Mit einem Spaten ging es also runter durch den Matsch auf rund zwei Meter. Echte Knochenarbeit! Ohne Murren, mit guter Laune, ohne Mittagspause, ohne Verzögerung. Mittags war eine Schelle um die Schadstelle gelegt, Wasser marsch. Starke Leistung, Männer! Danke!

Von Anne Ziebarth