OZ-Kolumne von der Insel Rügen: Die Schlange ist zurück  

Rügen

Egal, zu welcher Tageszeit ich an ihm vorbeifahre: vor meinem Bäcker steht immer eine lange Menschenschlange. Zugegeben, das war auch schon vor Corona im Hochsommer immer so, allerdings nur morgens. Dass vor Gaststätten, Fischbrötchentänden, Eisdielen oder Schwimmhallen wieder Anstehen angesagt ist, erinnert mich an meine DDR-Kindheit. Und daran, dass im Sommer in unserer Kaufhalle am Platz des Friedens immer schnell die Getränke knapp wurden. Zuerst waren Bier und Brause aus. Der Hauch des Ostens weht wieder über die Insel, zumindest in den Touristenhochburgen.

Meine Mutter ist neulich auf der Suche nach Spinat durch alle Läden des Ostseebades getobt. Fast wäre der Abendspeiseplan für die Enkelkinder gekippt. Essen gab es dann allerdings über eine Stunde später. Kahlschlag sei immer mal wieder bei regionalen Fischfeinkostensalaten, Katzenmilch, Grillfleisch, Getränken oder in den Tiefkühltruhen, sagt sie. Sie ist Einkaufsexpertin und kennt auch fast alle Damen und Herren an den Supermarktkassen sowie Fleisch- und Backtheken mit Namen.

Für die Mitarbeiter der Tankstellen in Sassnitz und Sellin gab es am Montag eher wenig zu tun: es gab nichts mehr aus der Zapfsäule. Da hilft auch die legendäre Frage „Woran hat es gelegen?“ nicht weiter. Eines ist ziemlich sicher: An den Mitarbeitern vor Ort, die die Kritik abkriegen, lag es sicher nicht. Auch das war früher schon so.

Von Gerit Herold