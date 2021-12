OZ-Kolumne von der Insel Rügen: Erlebnis-Winter auf der Sonneninsel

Bergen

Im Winter nach Rügen? Tatsächlich wäre ich als sommerliebender Mensch im Traum nicht auf diese Idee gekommen. Doch nun bin hier – für eineinhalb Monate.

Ich bin OZ-Volontärin und darf im Rahmen meiner Ausbildung zur Redakteurin die Lokalredaktionen in ganz MV kennenlernen. Als zweite Station ist nun also Rügen dran. Ich muss zugeben: Bis auf die Kreidefelsen, die Naturbühne Ralswiek und den Koloss von Prora kenne ich noch nicht viel von Deutschlands größter Insel. Und das, obwohl ich bereits seit zehn Jahren in Rostock lebe.

Umso mehr freue ich mich auf die bevorstehende Zeit. Nicht nur auf die Arbeit in der Redaktion, sondern auch darauf, die Natur, die Städte, Dörfer und Menschen Rügens kennenzulernen.

Heimatgefühle in Bergen

Im Übrigen bin ich überrascht von Bergen: So „bergig“ hatte ich es auf der norddeutschen Insel gar nicht erwartet. Da fühle ich mich als gebürtige Oberfränkin gleich richtig heimisch.

Ich hoffe, ich kann Sie, liebe Leser und Leserinnen, in den kommenden Wochen mit vielen interessanten Geschichten begeistern. Wir lesen voneinander!

Von Maria Lentz