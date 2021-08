OZ-Kolumne von der Insel Rügen: Haltestellen-Hickhack in Zirkow

Zirkow

Eine Straßenbaumaßnahme ist ja in der Regel vor allem für die Anlieger entnervend. Im Fall einer Baustelle in Zirkow gilt mein Mitgefühl aber auch den Mitarbeitern der VVR. Die müssen sich nämlich den offensichtlich recht luftigen Zeitplänen anpassen. Los gings am 3. August. „Aufgrund einer Straßen-Vollsperrung in der Ortslage Zirkow kann die Haltestelle am 10. August von 8 - 13 Uhr nicht bedient werden. Es wird für diesen Zeitraum eine Ersatzhaltestelle an der B 196 eingerichtet“. Alles klar.

Am Montag dann dies: Die für den morgigen Dienstag angekündigte Straßenvollsperrung in der Ortslage Zirkow findet nicht am 10. August statt, sondern wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Bedienung der regulären Haltestelle findet statt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heute dann: Die angekündigte Straßenvollsperrung in der Ortslage Zirkow findet am Mittwoch, den 11. August, statt. Die Haltestelle kann an diesem Tag von 8 – 13 Uhr nicht bedient werden. Die Ersatzhaltestelle ist an der B 196.

Von Anne Ziebarth