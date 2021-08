Bergen/Sassnitz

Ein Dauer-Aufreger auf Rügen ist seit Jahr und Tag der Straßenbau in der Saison. In der Regel sorgte das Straßenbauamt für diese Überraschungen – und musste dafür ordentlich Prügel kassieren. Dabei sind die Rügener Gemeinden nicht viel besser. Den Sassnitzern ist zum Beispiel eingefallen, dass sie mal spontan die Hauptstraße halbseitig sperren. Wegen Bauarbeiten an der Seestraße war die wichtigste Ortsdurchfahrt mitten in der Saison stundenlang verstopft. Weil die Bahn den Übergang an der Merkelstraße gesperrt hatte, kollabierte der Verkehr zeitweise. Die Autos standen vom Ortsein- bis zum Ortsausgang.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viel besser erging es den Autofahrern auf der Bergener Ortsumgehung Anfang der Woche auch nicht. Seit Jahrzehnten ist das Pflaster auf der Gingster Chaussee eine Katastrophe. Nun muss es ausgerechnet im Hochsommer verschwinden. Das Ergebnis am Montagnachmittag: Stau von der Gingster Kreuzung bis zur Esso-Tankstelle an der Abfahrt nach Kubbelkow. Merke: Was das Straßenbauamt kann, können die Rüganer schon lange!

Von Maik Trettin