OZ-Kolumne von der Insel Rügen: Mit dem E-Roller in die Innenstadt

Bergen

Rügen ist hip, Rügen setzt Trends. Auf der Insel sieht man immer häufiger Menschen, die mit dem Elektro Scooter unterwegs sind und Bürgersteige und Fahrradwege mit ihren Zweirädern beleben. Aber mit „Trends setzen“ ist zu weit hergeholt, immerhin fahren diese Roller schon seit Jahren in größeren Städten umher. Auch wenn, so wie es Bismarck einst gesagt haben soll, dass in MV alles 50 Jahre später passiert, ist es schön, dass Rügen sich nicht abhängen lässt und mit der Zeit geht.

Man musste nur in das zufriedene Gesicht des Mittfünfzigers am Wochenende blicken, der mit seinem E-Roller in Putbus auf dem Radweg die Lauterbacher Straße in Richtung Schlosspark fuhr. Den leichten Anstieg bewältigte er problemlos.

Er hätte auch seinen Spaß, würde er damit in Bergen unterwegs sein. Dann müsste er die Anstiege bis zum Marktplatz nicht zu Fuß absolvieren. Vielleicht setzt sich dieses Gefährt auf Rügen bald wirklich durch und so mancher Bewohner aus Süd oder Rotensee fährt demnächst mit seinem Roller in die Innenstadt.

Von Mathias Otto, mathias.otto@ostsee-zeitung.de