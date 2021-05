OZ-Kolumne von der Insel Rügen: Paradies für Verhaltensforscher

Rügen

Es ist immer wieder interessant, durch die Tür eines Supermarktes zu gehen. Ein Paradies für Verhaltensforscher. Nehmen wir mal die verschiedenen Einkaufstypen. Da gibt es zum einen die fleißigen Bienen. Die sausen von Regal zu Regal. Sie greift die Butter mit reduziertem Fett. Ab zum nächsten Regal: Die Cornflakes-Packung landet im Korb. Als ginge es für sie um wertvolle Minuten, steht sie auch schnell an der Kasse. Natürlich mit dem Fuß tippend, weil es mit dem Vordermann nicht schnell genug geht.

Dann gibt es den Träumer. Mund-Nasen-Schutz vergessen, zurück zum Auto, Dosen fallen lassen, falsches Produkt aufs Laufband gelegt. An schlechten Tagen lässt er auch sein Portemonnaie beim Kassierer liegen.

Und dann kommen auch die Quasselstrippen in den Markt. Mit ihren Augen scannen sie schon an der Eingangstür mögliche Gesprächspartner ab. Kaum gefunden, geht es los das Geschnatter. Und natürlich dort, wo es am unangebrachtesten ist – mitten im Gang. Ein Besuch im Supermarkt ist also nicht nur für die Nahrungssuche empfehlenswert.

Von Mathias Otto, mathias.otto@ostsee-zeitung.de