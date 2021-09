OZ-Kolumne von der Insel Rügen: Singen statt Smalltalk

Bergen

Kürzlich rief mich eine junge Frau an, sie war auf der Suche nach einer Telefonnummer. Irgendwo auf meinem Rechner hatte ich sie, das wusste ich. Die Suchzeit wurde lang und länger, zwischendurch drehten die Sanduhren sich in aufreizender Ruhe. Weil ich schlecht darin bin, gleichzeitig zu reden und zu suchen, bat ich um einen Moment Geduld. Stille.

Irgendwie, und ich kann beim besten Willen nicht rekapitulieren wie, fing ich beim Suchen an zu summen, dann leise zu singen. Macht man ja manchmal. Gemerkt habe ich das jedenfalls nicht. Dafür die Anruferin. „Wow, eine eigene Wartemelodie“, merkte sie an. „Das ist ja stark.“ Naja. Ich singe zwar gerne, aber ausgesprochen schlecht. Die Idee aber gefällt mir. Wie viel Zeit zwischen „Moment, ich such Ihnen das eben raus“ und „ich habs gleich“ habe ich bereits am anderen Ende des Hörers verbracht. Wahlweise gefüllt mit eisernem Schweigen oder unzusammenhängendem Smalltalk. Singen könnte eine echte Alternative sein. Individueller und menschlicher geht es nicht. Und – Ja, meine Herren. Summen gilt auch!

Von Anne Ziebarth