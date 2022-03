OZ-Kolumne von der Insel Rügen: Trinkpäckchen für Bergens Bäumchen

Bergen

Wenn man ein Stück Plastikfolie irgendwo am Boden sieht, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich um Müll handelt. Dachte ich auch im ersten Augenblick, als mir die grüne Folie am Fuß des Bäumchens am Bergener Marktplatz auffiel. Doch weit gefehlt: Das ist Hightech-Baumpflege! Die grünen Säcke sind doppelwandig und am Fuß des Jungbaums angebracht.

Die Säcke werden unter den klangvollen Namen „Treegator“, „Baumbad“ oder „Growtech“ vertrieben fassen rund 60 Liter Wasser und geben sie dann Schritt für Schritt durch eine Naht oder Perforation an den Boden ab.

Einfach so darauf zu vertrauen, dass ein Straßenbaum von sich aus die ersten Jahre übersteht, ist heutzutage risikoreich – die umliegenden Flächen sind versiegelt. Sollte es erneut so einen trockenen Sommer wie in den vergangenen Jahren geben, heißt das für die jüngeren Bäume Extrastress. Nun also mit Trinkpäckchen. Der Sommer kann kommen.

Von az