OZ-Kolumne von der Insel Rügen: Tütenspender an der Schaabe?

Rügen

Das Wetter macht es nochmal möglich: Einen Ausflug zum Strand! An der Schaabe tobt das Parkchaos – wie immer. Viele Menschen zerbrechen sich den Kopf darüber, wie man die Parkproblematik an der Schaabe lösen kann, mehr Busse, mehr Parkplätze – die Lösung ist kniffelig. Ein anderer Aspekt, ist mir bei der letzten Tour in den Norden aber wieder aufgefallen. Es hängen hier und da Hundekotbeutel in den Bäumen. Und. Es riecht nach Klo! Kein Wunder, gibt ja in mehreren Kilometern keine Toilette.

Die Strandbesucher gehen in den Wald, so breit und dicht ist der aber auch nicht, als dass er den Output von tausenden Strandbesuchern verschwinden lassen kann. Wenn es eine „Lösung“ für die Schaabe geben soll. Bitte diesen Punkt nicht vergessen. Der schönste autofreie Bereich nützt nichts, wenn der Weg durch ein Freiluftklo führt.

Von Anne Ziebarth